Импорт рыбы в РФ в 2023 году может вырасти

"В 2023 году мы видим явное восстановление объемов импорта. То есть у нас была резкая просадка в 2022 году, когда импорт упал практически в два раза к 2021 году - с 600 тыс. тонн до 340 тыс. тонн в 2022 году. В этом году мы видим явное восстановление, судя по всему, мы выйдем в диапазон 550 тыс. тонн. То есть мы не достигнем показателя 2021 года, но существенно поднимемся к 2022 году, что безусловно, на наш взгляд, является позитивным фактором", - сказал Панин.