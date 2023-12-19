Импорт рыбы в РФ в 2023 году может вырасти более чем на 60%
Импорт рыбной продукции в Россию по итогам 2023 года может вырасти более чем на 60% по сравнению с показателем за прошлый год, до 550 тыс. тонн. Об этом журналистам заявил глава Рыбного союза Александр Панин.
"В 2023 году мы видим явное восстановление объемов импорта. То есть у нас была резкая просадка в 2022 году, когда импорт упал практически в два раза к 2021 году - с 600 тыс. тонн до 340 тыс. тонн в 2022 году. В этом году мы видим явное восстановление, судя по всему, мы выйдем в диапазон 550 тыс. тонн. То есть мы не достигнем показателя 2021 года, но существенно поднимемся к 2022 году, что безусловно, на наш взгляд, является позитивным фактором", - сказал Панин.
Он отметил, что импорт крайне важен для обеспечения российского потребителя.
"Импорт важен с точки зрения расширения ассортимента и предложения рыбной продукции для российского потребителя", - пояснил Панин.
По данным Рыбного союза, доля Фарерских островов в импорте по сравнению с прошлым годом выросла до 15% в весе (с 10%) и до 6% в стоимости (с 4%), доля Китая снизилась до 9% в весе (с 10%) и до 10% в стоимости (с 11%), доля Чили выросла до 11% в весе (с 9%) и 17% в стоимости (с 12%), доля Турции выросла до 10% в весе (с 9%) и до 13% в стоимости (с 12%), доля Вьетнама снизилась до 5% в весе (с 8%) и до 5% в стоимости (с 7%).
"Если говорить о мерах по повышению экономической доступности рыбной продукции в контексте регулирования ВЭД, то считаем необходимым обсуждение вопроса об отказе от импортных таможенных пошлин на рыбное сырье для производства наиболее востребованных населением пищевых продуктов. Например - атлантические сельдь, скумбрия и мойва. Снижение или обнуление импортных пошлин на сырье позволило бы снизить цены на продукцию массового спроса", - отметил Панин.
По данным Росрыболовства, импорт рыбной продукции в январе - ноябре 2023 года составил около 547 тыс. тонн, что на 10% больше уровня 2022 года. В стоимостном выражении это составляет $2,4 млрд, что на уровне 2022 года.