Долги по зарплате в России за месяц сократились на 5,8%

Суммарный долг по зарплате на 1 декабря сократился в месячном выражении на 5,8% и составил 433,3 миллиона рублей. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе Росстата.

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Так, из общей суммы, не выплаченной на 1 декабря зарплаты, на долги, образовавшиеся в этом году, приходится больше половины — 222,6 миллиона рублей, на долги 2022 года — 83,2 миллиона (19,2%), 2021 года и ранее — 127,5 миллиона рублей (29,4%).

По видам экономической деятельности численность работников, которым задолжали зарплату, распределилась так: обрабатывающие производства — 41%; строительство — 15%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений — 10,9%; сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях, лесозаготовки — 8,4%; транспорт — 8,4%; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 5,9%; добыча полезных ископаемых — 4,1%; управление недвижимостью — 3,6%; научные исследования и разработки — 2%.