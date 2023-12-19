Экономика Финляндии оказалась в рецессии

Банк Финляндии сообщил, что экономика государства вошла в рецессию. Согласно его прогнозу на 2023-2026 годы, она начнет демонстрировать восстановление лишь к концу следующего года, а вырастет уже в 2025 году, передает агентство «Прайм».

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Уточняется, что ВВП Финляндии упадет на 0,5% в 2023 году и на 0,2% в 2024 году. Также подчеркивается, что в 2025 году экономический рост ожидается на уровне 1,5%, а в 2026-м – на уровне 1,3%.

Также в материале говорится, что инфляция должна остаться умеренной и прогнозируемой. Центробанк Финляндии сообщил и об увеличении бюджетного дефицита. Такая динамика наблюдается вопреки попыткам его сбалансировать. Кроме того, регулятор полагает, что в 2026 году госдолг превысит 80% ВВП.

Статистическое ведомство страны ранее проинформировало о том, что годовая инфляция в Финляндии по итогам сентября достигла 5,5%.