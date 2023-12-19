Россия в 2023 году закупила в интервенционный фонд более 100 тыс. тонн зерна

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ) в интервенционный фонд РФ в 2023 году превысил 100 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз России.

"Всего приобрели более 107 тысяч тонн: 58 995 тонн мягкой пшеницы третьего класса, 36 315 тонн мягкой пшеницы четвертого класса, 12 420 тонн ржи не ниже третьего класса", - говорится в сообщении министерства в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что торги проходят каждый будний день. Так, во вторник на бирже было приобретено 18,495 тыс. тонн пшеницы и ржи. "Это рекордный объем с начала торгов в этом году", - отмечает министерство. С момента запуска торгов в них приняли участие аграрии из 11 регионов Поволжья, Урала, Сибири и Центральной России. Кроме того, впервые было закуплено зерно у Хакасии.

В конце ноября Минсельхоз сообщал, что в 2023 году планируется приобрести в федеральный интервенционный фонд до 2 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз РФ планирует в конце 2023 года запустить закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн. Он отмечал, что мировые цены на зерновые культуры и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.