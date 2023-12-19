Назван срок появления турецких яиц на полках российских магазинов

«Насколько я понял, пошлина на турецкие яйца будет обнулена с 1 января. Скорее всего, поставщики подождут этого момента, и оформление будет с 2 или 3 января, так как 1 января — праздник. Пока их доставят, пока они пройдут отгрузку, на полках они окажутся где-нибудь к 10 января», — спрогнозировал экономист.