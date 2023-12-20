Приморская инфляция обгоняет общероссийскую

Банк России проанализировал уровень годовой инфляции в Приморском крае, которая обгоняет общероссийскую на 1,7%, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, согласно сообщению ЦБ, в ноябре уровень годовой инфляции в Приморском крае составил 9,2%, а в России уровень инфляции – 7,5%. Причем в сравнении с октябрем инфляция снизилась, тогда ее годовой уровень был 8,8%, а в стране уровень инфляции был 6,7%.

В регуляторе уверены, что в прошлом месяце замедлился прирост стоимости непродовольственных товаров. Значительную роль в этом сыграло укрепление российской валюты.

«Укрепление рубля привело к снижению цен на импортные подержанные автомобили в крае в ноябре по сравнению с октябрем», – отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Также он добавил, что рынок практически перестроился на новые правила, в том числе после введения августовских санкций со стороны Японии, которые запретили импорт некоторых автомобилей. Однако, несмотря на выравнивание цен на иномарки, российский автопром продолжал расти в цене. Связанно это с высоким спросом на них в стране.