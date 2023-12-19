Мишустин: Россия и Китай ушли от валют третьих стран во взаиморасчетах

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться, заявил глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
«Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах», – сказал премьер.
РФ и КНР укрепляют деловые контакты, подчеркнул Мишустин, напомнив, что в мае в Шанхае прошел совместный бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тыс. предпринимателей.
«Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки «Иннопром» в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка», – отметил Мишустин.
В свою очередь Ли Цян напомнил, что за последние несколько месяцев они с Мишустиным встречались уже несколько раз. Это говорит о тесном сотрудничестве между двумя странами.
«Взаимное политическое доверие между нашими двумя странами укрепляется, дружба между народами продолжает крепнуть. Наше прагматическое сотрудничество и международная координация приобретают все большую ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной мере раскрывает здоровые и стабильные китайско-российские отношения», – сказал он.