Мишустин: Россия и Китай фактически избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

Россия и Китай продолжают увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В 2020 году этот показатель был около 20%. "В текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах", - подчеркнул глава кабинета министров России.

Как ранее подчеркивали в правительстве России, сегодня более 90% всех двусторонних расчетов осуществляется с использованием рубля и юаня.