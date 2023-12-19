Путин подписал закон о налоговых льготах для "русских офшоров"

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение привлекательности специальных административных районов (САР) России и редомициляцию (перевод) бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

САР - это территории, на которых действует специальный правовой режим. С августа 2018 года к ним относятся остров Русский (Приморский край) и остров Октябрьский (Калининградская область). Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.

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Принятий закон совершенствует налоговый режим указанных территорий и расширяет возможности международных холдинговых компаний (МХК), зарегистрированных в САР, по выбору форм инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Кроме того, в документе закрепляется процедура предварительного согласования выбранной МХК формы инвестиций с высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ и вводится гибкий подход к оценке выполнения МХК требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Помимо этого, закон до 2028 года продлевает срок применения ранее предоставленной МХК возможности использовать офисные помещения за пределами территории специальных административных районов - в городах Владивосток и Калининград. Для международных компаний, зарегистрированных в 2023 году, устанавливается 12-месячный срок представления документов, необходимых для приобретения статуса МХК. Как уточняется в сопроводительных материалах, такое решение обусловлено тем, что в текущих условиях получение отдельных документов может быть затруднительным.

Другие новшества

Кроме того, законом предусматривается предоставление имущественного налогового вычета при продаже долей в уставном капитале экономически значимой организации либо долей в уставном капитале организации, созданной в судебном порядке, полученных в собственность налогоплательщиком пропорционально доле его косвенного владения в уставном капитале экономически значимой организации.

Также, согласно документу, власти городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - наделяются правом не допускать перерегистрацию компании в САР, если поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет от компании составляют свыше 0,1% всех поступлений в один год из трех последних лет.