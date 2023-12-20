Минэнерго: экспорт электроэнергии из РФ в 2023 году снизился до 10 млрд кВт*ч

Объем экспорта электроэнергии из России в 2023 году упал до 10 млрд кВт*ч, тогда как годом ранее он составлял 13 млрд кВт*ч. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24". "Экспорт был около 13,5 млрд кВт*ч в прошлом году, в этом году около 10 млрд кВт*ч", - сказал Шульгинов. По его словам, Россия стала поставлять больше электроэнергии в Казахстан, но в тоже время снизила ее экспорт в Финляндию и Китай. Министр также подчеркнул, что объемы поставок энергии в Китай упали в связи с неудовлетворительным энергобалансом на востоке. В сентябре глава Минэнерго заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Россия немного снизила экспорт электроэнергии в Китай из-за аварийности. Шульгинов еще в сентябре сообщал, что Министерство энергетики прогнозирует снижение экспорта электроэнергии по итогам 2023 года.