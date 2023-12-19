Евросоюз ввел для экспортеров правило No Russia

Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций также официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории. Газета.Ru

Условие должны ввести в новые экспортные контракты к 20 марта следующего года. В случаях, если контракт был заключен до 19 декабря 2023 года, оговорку необходимо добавить к 20 декабря 2024 года либо раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается. Вечерняя Москва