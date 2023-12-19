Россия и Китай активно обсуждают строительство «Силы Сибири-2»

Россия и Китай активно обсуждают возможность реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2». Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование», — сказал Ханьхуэй.

По словам посла, стремление к развитию сотрудничества в этой сфере в большей степени связано «с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией».

17 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва надеется договориться с Пекином по газопроводу «Сила Сибири — 2» в кратчайшие сроки.