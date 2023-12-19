РИА Новости рассказало, что Франция и Германия «загнали еврозону в рецессию». Главными факторами, мешающими восстановлению экономики ЕС, агентство назвало дорогие нефть и газ, спад промышленности, высокую инфляцию, слабую потребительскую активность и «невнятную» денежно-кредитную политику Европейского центрального банка.

В первом квартале 2023-го ВВП еврозоны сократился на 0,1 процента, такой же результат страны ЕС показали в четвертом квартале 2022-го. РИА Новости отмечает, что речь идет о технической рецессии — отрицательной динамике в течение двух кварталов подряд.

В Еврокомиссии (ЕК) рассчитывали, что это продлится недолго, так как рецессия в зимние месяцы была неглубокой, но этот прогноз оказался слишком оптимистичным. Во втором квартале 2023 года европейский ВВП продемонстрировал плюс всего в 0,2 процента, в третьем — минус 0,1 к предыдущему.

Главной проблемой европейского ВВП агентство назвало Германию и Францию — обе страны стагнируют: ВВП Германии во втором и третьем кварталах показал минус 0,2 и минус 0,1 процента соответственно (в годовом выражении). У Франции — плюс 0,5 и минус 0,1 процента.

В ЕК прогнозируют, что ВВП начнет восстанавливаться в 2024 году благодаря стабильному рынку труда, устойчивому росту зарплат и снижению инфляции.

Однако у международных аналитиков другие прогнозы. В декабрьском комментарии Fitch Ratings отмечается, что сокращение мировой торговли бьет по экспорту еврозоны, а ужесточение кредитной политики ЕЦБ негативно влияет на инвестиции. По прогнозу Fitch Ratings, восстановление будет неглубоким.

В швейцарской группе Pictet Group считают, что в первом полугодии еврозона будет «балансировать между стагнацией и рецессией», а в Deutche Bank не ожидают роста ВВП еврозоны по итогам 2024-го более чем на 0,2 процента.

Конституционный суд Германии ранее заблокировал попытку правительства канцлера Олафа Шольца перераспределить 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год.

Из-за бухгалтерской уловки, которую суд признал незаконной, в бюджете образовалась дыра в 17 миллиардов евро. Суд постановил, что министры нарушили закон, переведя 60 миллиардов евро неиспользованных заемных средств из пандемического бюджета в спецфонд.