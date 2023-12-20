В Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляции в РФ до 0,1%

В период с 12 по 18 декабря показатель составил 7,4%. В сегменте продовольственных товаров — 0,4%. Средняя цена на куриное яйцо выросла на 4,6%, что сопоставимо с предыдущим отчётным периодом, с начала года — на 52,9%. Мясо кур подешевело на 0,6%. При этом Росстат зафиксировал увеличение цен на плодоовощную продукцию на 2%. Цена на сахар снизилась. На непродовольственные товары зафиксирован рост цен на 0,08%. Также в ведомстве установили снижение темпов роста цен на отечественные автомобили, электро- и бытовые приборы.