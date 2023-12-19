В России предложили обеспечить уход за пожилыми за счет страховок

В России предложили финансировать систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми гражданами и инвалидами за счёт добровольного, а в перспективе — обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами», авторами которой являются эксперты Минэкономразвития и Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР при РАНХиГС.

По мнению авторов статьи, ставка страхования должна составлять до 0,5% с целью недопущения финансового давления на граждан.

Кроме того, инициатива предполагает перенаправление средств в систему СДУ из профицита Фонда пенсионного и социального страхования.