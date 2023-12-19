Дефицит бюджета Приморского края сократился на 806,1 млн рублей в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья внесли последние корректировки в региональный бюджет на 2023 год, сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

"Изменения в расходной части бюджета связаны с фактическими итогами исполнения бюджетных назначений за прошедший период текущего года. Отдельные инвестиционные расходы, которые по разным причинам не были исполнены в этом году, перенесены на следующий год", - отметил он.

Председатель комитета добавил, что в результате уточнения неналоговых и безвозмездных поступлений общая сумма доходов выросла на 91,7 млн рублей и превысила 214,5 млрд рублей. Расходная часть в основном в связи с экономией по контрактам и переносом расходов адресной инвестиционной программы на плановый период уменьшена на 714,5 млн рублей и составила 224,1 млрд рублей. Дефицит сокращен на 806,1 млн - до 9,5 млрд рублей. По итогам корректировки наибольшее увеличение расходов - почти на 2 млрд рублей - предусматривается на пополнение резервного фонда правительства края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.