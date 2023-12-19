Там пояснили, что у государства открытая экономика, которая сильно зависит от торговли с европейцами.

Как напоминает Bloomberg, Партия свободы Герта Вилдерса в своём предвыборном манифесте предлагала провести обязательный референдум о выходе Нидерландов из Евросоюза.

Местные политики назвали инициативу Nexit (по аналогии с британским Brexit).

Великобритания была членом ЕС с 1973 года. В 2016-м в стране прошёл референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за выход из сообщества. С 1 февраля 2020 года Великобритания формально перестала входить в ЕС, но до 1 января 2021-го предусматривался переходный период, когда страна продолжала следовать правилам объединения.