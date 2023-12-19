Володин: ЕС санкциями против РФ вызвал первую со времен пандемии рецессию в еврозоне

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз санкциями против России вызвал первую со времен пандемии пандемии COVID-19 рецессию в еврозоне. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию - первую со времен пандемии коронавируса", - написал он.

Володин также напомнил публикацию газеты The New York Times: Вашингтон рассчитывал, что уход западных компаний поможет задушить российскую экономику, однако руководство России превратило бойкот западных компаний в удачу для самой себя.