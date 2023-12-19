Россия осталась без приглашения на экономический форум в Давосе

Россия не будет участвовать в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на российского посла в Швейцарии Сергея Гармонина.

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«Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку организаторы приглашений россиянам как в прошлом, так и в этом году не направляли», — сказал он

Всемирный экономический форум будет проходить в швейцарском Давосе в 2024 году с 15 по 19 января.

Экономический форум в Давосе впервые за 35 лет прошел без России в мае 2022 года. ВЭФ исключил российские компании из списка стратегических партнеров, заморозил отношения с лицами, попавшими под санкции.

«Это будет первый ВЭФ в Швейцарии после падения коммунизма без единого российского чиновника или бизнес-лидера», — отмечал Bloomberg.