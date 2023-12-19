Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что Северный морской путь может заменить для морских перевозок Красное море, ставшее небезопасным на фоне войны Израиля и ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут атаковать все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто их владелец. Затем произошла серия ракетных атак и нападений беспилотников на корабли.

После этого судоходные компании начали приостанавливать рейсы через Красное море. Такое решение, в частности, приняла датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS. В компании заявили, что ее корабли будут обходить Африку.

18 декабря британская BP Plc также решила приостановить все перевозки нефти через Красное море. Это привело к росту цен на нефть марки Brent на 3,5 процента, до более чем 79 долларов за баррель.

Многие компании перенаправляют свои корабли через мыс Доброй Надежды, прибавляя к рейсам около десяти дней.