ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

Европейский союз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном журнале ЕС.

«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Освобождение, предусмотренное в отношении расположенного в России проекта «Сахалин-2», — указано в сообщении.

Там также отметили, что отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Это предусмотрено для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

Ранее сообщалось, что 18 декабря Совет ЕС утвердил новый 12-й пакет санкций против России. Ожидается, что новые ограничения начнут действовать с 1 января 2024 года, передает «Царьград». Целью санкций является дополнительное ослабление экономической и военной мощи РФ. Евросоюз требует от своих экспортеров запрета на реэкспорт в Россию особо чувствительных товаров и технологий. Еще ЕС вводит запрет на импорт непромышленных природных и синтетических бриллиантов, а также ювелирных изделий с бриллиантами их РФ.