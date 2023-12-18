В ЦБ рассказали, при каком условии возможен курс 70 рублей за доллар

"Курс 70 рублей за доллар будет обозначать значительно более крепкий реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не то что не хуже, чем они были в 2021 году, а значительно лучше, чем в 2021 году. Это не только про цены, но и про объемы [торговли]", - ответил представитель регулятора на вопрос, при каких условиях курс рубля может вернуться к обозначенному выше уровню.