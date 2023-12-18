В ФАС рассказали, когда в РФ подешевеют куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба России ожидает, что цены производителей на куриное яйцо снизятся в течение месяца — полутора. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.

В ФАС рассказали, когда в РФ подешевеют куриные яйца
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«Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц — полтора», — ответил Шаскольский на соответствующий вопрос.

Он отметил, что ФАС проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора и сейчас собранные документы находятся в обработке.

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Ранее в службе сообщали о возбуждении дела против производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области. Причиной стало резкое повышение цен.

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