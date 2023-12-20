Рост цен на яйца в Москве оказался ниже, чем в среднем по стране

Цены на яйца в Москве и Подмосковье за год выросли меньше, чем в целом по стране, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

"Цена на куриные яйца в Московской области в ноябре 2023 года выросла за год на 28,5%, в Москве - на 14,7%. Таким образом, рост цен на яйца ниже, чем в среднем по России - 40,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре в Московской области было произведено более 7,1 млн штук яиц, что на 28,4% больше, чем в ноябре 2022 года.

"Всего за 2023 год - с января по ноябрь - в Московской области произведено 89,6 млн штук яиц, и в сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост производства составил 40,8%", - добавили в ведомстве.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.