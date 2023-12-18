Эксперт оценил запрет ЕС на импорт сжиженного пропана из России

Евросоюз включил в 12-й пакет санкций запрет на импорт российского сжиженного пропана (входит в список сжиженных углеродных газов - СУГ). Но назначил до вступления его в силу переходный период - один год. То есть заработает он не раньше декабря 2024 года.

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До недавнего времени основная часть нашего экспорта СУГов приходился на Евросоюз. Около 83% поставок отправлялось на Запад. Но уже к декабрю 2023 года это показатель снизился до 65%. Основные направления поставок - Турция, Китай, Афганистан, Монголия, Центральная Азия и Беларусь. Отдельно доля жидкого пропана, поставляемого в ЕС, в структуре нашего экспорта СУГов в последние годы также снижалась.

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Примечательно, что главным покупателем всех российских СУГов в ЕС была Польша. Страна, которая все время настаивала на принятии самых радикальных запретов в отношении импорта энергоресурсов из России, в отношении СУГов особого рвения не проявляла и даже не была инициатором внесения пункта о жидком пропане в этот пакет санкций.

Как отмечает зампред набсовета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, все дело в том, что Польша дальше реэкспортировала наши СУГи в другие страны Европы. У нее для этого есть подходящая железнодорожная инфраструктура. И именно для Польши и сделан 12-тимесячный переходный период, чтобы она смогла адаптироваться к новым условиям, считает Гусев.

Но, по его мнению, сделать Польша этого не сможет и за отведенный срок, поэтому переходный период скорее всего будет продлен. Заместить российский жидкий пропан на европейском рынке возможно лишь аналогичным продуктом из США, и вероятно они и были инициаторами этого запрета ЕС. Но это процесс очень долгий и трудоемкий, а главное дорогой.