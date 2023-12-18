В ЕС оценили ущерб России от запрета на ввоз бриллиантов в страны G7

В рамках введения 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз запретит импорт алмазов из России, что нанесет ей ущерб в размере около €4 млрд. Такую оценку опубликовала Еврокомиссия.

«Предлагаемые санкции являются частью скоординированного на международном уровне запрета на продажу алмазов G7, направленного на лишение России этого важного источника доходов, оцениваемого в 4 миллиарда евро в год», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что члены «Большой семерки» запретят ввоз алмазов из России не позднее 1 января 2024 года. Далее, с 1 марта 2024 года, вступит в силу запрет на ввоз российских бриллиантов, ограненных за пределами нашей страны. С 1 сентября 2024 года запрет распространится на искусственные бриллианты, ювелирные изделия и часы с бриллиантами.

17 декабря сообщалось, что решение G7 ограничить импорт алмазов из РФ не остановит их закупки Индией.