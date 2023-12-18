ЦБ отказался от публикации прогнозов курса рубля к доллару

"Сохраняются опасения, что публикация прогноза будет восприниматься как некая индикация, что ЦБ намерен поддерживать курс в соответствии с этой траекторией вне зависимости от изменяющихся обстоятельств. И это крайне нежелательно. В течение первого полугодия следующего года мы завершим внутренние обсуждения на эту тему и в итоге примем окончательное решение, публиковать или нет и в каком формате", - сказал он.