Путин сравнил Севморпуть с Суэцким каналом
Президент России Владимир Путин высказался о развитии судоходства по Северному морскому пути. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что Северный морской путь все больше открывается для судов в разное время года, но ледокольный флот будет нужен еще долго.
Вместе с тем, заметил президент, Севморпуть становится более эффективным для перевозки груза, чем Суэцкий канал.
Путин отметил, что атомный ледокол «Лидер» станет «отдельной страницей в истории флота». Он добавил, что после приемки и ввода в строй корабль будет колоть лед высотой 6-7 м.
Российский лидер подчеркнул, что Российская Федерация — единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот.
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