Две подмосковные площадки вошли в число лидеров рейтинга особых экономических зон России

Подмосковные особые экономические зоны (ОЭЗ) «Дубна» и «Ступино Квадрат» вошли в число лидеров VII Национального рейтинга особых экономических зон – 2023. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ОЭЗ – эффективный инвестиционный инструмент, который привлекает инвестиции, обеспечивает развитие технологий и промышленности, а также позволяет создавать новые рабочие места. Две подмосковные площадки абсолютно заслуженно стали лидерами рейтинга АКИТ. В ОЭЗ «Дубна», например, действует 163 резидента, которые создали почти 7 тыс. рабочих мест. В «Ступино Квадрат» – 14 резидентов и почти 1,5 тыс. рабочих мест. При этом уже сегодня мы получаем и ощутимую финансовую отдачу в виде налоговых поступлений. Так, резиденты ОЭЗ «Дубна» перечислили в бюджеты всех уровней 14,6 млрд руб., «Ступино Квадрат» – 1 млрд руб. В дальнейшем эти суммы будут стремительно расти», – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.