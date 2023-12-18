Лавров назвал Украину приоритетом МВФ и ВБ

«То, как работает Всемирный банк и Международный валютный фонд на данном этапе, он работает с абсолютным приоритетом, уделяемым Украине, в ущерб всем остальным», — сказал он.

По словам Лаврова, Киеву дают «такие преференции и квоты, о которых мечтать не могли другие». Однако деньги на Западе уже начинают заканчиваться и люди в США и странах Евросоюза постепенно осознают, что «от продолжающейся помощи Украине они ничего не имеют позитивного», а также «начинают испытывать негативное влияние украинской повестки», указал он.