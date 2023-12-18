Чернышенко заявил, что Россия выходит на четвертое место по товарообороту с КНР

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия выходит на четвётое место по объёму товарооборота с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Чернышенко сделал во время пресс-конференции по итогам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. По его словам, в 2030 году объём товарооборота между странами может достигнуть 300 миллиардов долларов. Вице-премьер также добавил, что одновременно с этим общий товарооборот Китая упал на 5,6%.