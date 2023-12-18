Чернышенко: к 2030 году Россия и Китай увеличат товарооборот до $300 млрд

К 2030 году Россия и Китай намерены увеличить товарооборот до $300 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС. "К 2030 году рассчитываем нарастить объем [товарооборота] до $300 млрд", — сказал Чернышенко на полях заседания комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух стран. Вице-премьер уточнил, что за 11 месяцев текущего года торговый оборот России и Китая превысил $201 млрд, при том что по существующим планам этих значений предполагалось достигнуть к концу 2024 года. 18 декабря сообщалось, что поставки российского газа в Китай в 2023 году превысят плановый показатель. В тот же день стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин посетит КНР и встретится с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.