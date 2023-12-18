Аргентина может столкнуться с дефицитом продуктов

Аргентинцы могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом продуктов. Как обратили внимание пользователи соцсетей, местные хлебозаводы снизили производство, что в итоге привело к нехватке хлеба в некоторых удаленных населенных пунктах. Люди опасаются, что эта тенденция распространится на всю страну.

Возникшие проблемы связывают с предпринятыми новыми властями Аргентины мерами. На прошлой неделе министр экономики Луис Капуто объявил о снижении курса национальной валюты - песо - к доллару. Если прежде один доллар официальной стоил около 360 песо, а на так называемом сером рынке в два раза дороже, то после девальвации они сравнялись. По последним данным, один доллар стоит около 800 аргентинских песо. Эти изменения привели к повышению цен, в первую очередь, на продукты питания в южноамериканской республике. С каждым днем они становятся все больше.

И это при том, что в стране и так огромная инфляция. Как отмечают местные СМИ, за первые две недели декабря, то есть еще до девальвации, цены в среднем выросли на 15 процентов, из продуктов питания больше всего подорожали напитки (21,9 процента) и мясо (14,5 процента).

К тому же в настоящее время в стране закончила свое действие программа "Справедливые цены", которая служила для сдерживания цен на базовую продуктовую корзину. Как заявил заместитель секретаря по вопросам защиты прав потребителей Фернандо Бланко Муиньо, власти больше не будут регулировать цены в стране и не будут контролировать продавцов.

Владельцы крупных супермаркетов со своей стороны пообещали продавать ряд продуктов по низким ценам, но они мало что могут сделать при новом курсе национальной валюты.