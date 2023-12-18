Чернышенко: Китай занял первое место по числу въездных туристов в РФ в 2023 году

Китай в 2023 году занял первое место среди зарубежных стран по числу въездных туристов в РФ. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на 27-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает ТАСС. "И отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает первое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", - сказал он. По словам Чернышенко, турпоток между Россией и Китаем к концу 2023 года превысит 1 млн человек, а в течение ближайших пяти-шести лет вырастет еще в пять раз. Вице-премьер России обратил внимание, что большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы. 10 декабря на российско-китайской границе в Приморье открыли КПП. До этого стало известно, что число иностранных граждан, посетивших Приморский край с начала 2023 года, увеличилось в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год.