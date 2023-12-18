Грузия выявила 1 тыс. попыток провоза в РФ санкционных товаров из ЕС

"Мы идентифицировали около 1 тыс. случаев [попыток] обхода санкций. Это касалось той продукции, которая отправлялась из Европы в направлении России. Мы в ту же секунду известили наших европейских коллег по поводу этих попыток. Мы выявили тысячу таких попыток в европейских странах в соответствии с заранее полученной информацией", - заявил Гарибашвили.