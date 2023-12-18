В Китае пройдет фестиваль-ярмарка «Сделано в России»

В Китае в провинции Ляонин в преддверии китайского Нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года пройдет первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России».

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Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) со ссылкой на гендиректора РЭЦ Веронику Никишину, которая объявила о готовящемся событии в Пекине в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.

В городах Шэньян и Далян потребители смогут оценить более тысячи российских товаров, а также принять участие в спортивно-культурной программе. Фестиваль-ярмарка организован РЭЦ в сотрудничестве с государственным институтом поддержки российских экспортеров, при поддержке российского правительства и Народного правительства провинции Ляонин. Планируется, что за неделю мероприятие посетят около трех миллионов человек.

«Продвижение российского экспорта под брендом «Сделано в России» не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт — все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа — от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов», — поделилась Вероника Никишина.

Как пояснили в пресс-службе, купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Подобные мероприятия для продвижения российского экспорта также будут в дальнейшем проходить в других китайских провинциях, отметили в РЭЦ.

В рамках фестиваля пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными «российских экспортеров» и «китайских импортеров». В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.