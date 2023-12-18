Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией

Американская сторона отложила заключение торгового соглашения с Великобританией. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Источники издания утверждают, что изменение срока обусловлено тем, что у Сената США появились возражения относительно специфики соглашения. По их словам, сделку могут и вовсе не заключить из-за многочисленных разногласий.

Ожидалось, что стороны начнут обсуждать заключение соглашения до конца текущего года. Это было указано в проекте соглашения, который состоит из 11 пунктов. Его ранее подготовил офис торгового представителя США.

Чуть более двух лет назад бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что торговая сделка с США - одно из основных преимуществ Brexit. Он был лидером кампании по выходу королевства из состава Евросоюза.