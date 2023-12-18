Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией

СМИ: США отложили заключение торгового соглашения с Великобританией
Американская сторона отложила заключение торгового соглашения с Великобританией. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.
Источники издания утверждают, что изменение срока обусловлено тем, что у Сената США появились возражения относительно специфики соглашения. По их словам, сделку могут и вовсе не заключить из-за многочисленных разногласий.
Ожидалось, что стороны начнут обсуждать заключение соглашения до конца текущего года. Это было указано в проекте соглашения, который состоит из 11 пунктов. Его ранее подготовил офис торгового представителя США.
Чуть более двух лет назад бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что торговая сделка с США - одно из основных преимуществ Brexit. Он был лидером кампании по выходу королевства из состава Евросоюза.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании решили ввести санкции против одного из крупнейших российских коммерческих банков Новикомбанка.