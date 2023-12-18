Песков объяснил небыстрое снижение цен на яйца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что небыстрое снижение цен на яйца — «вполне естественный процесс». Об этом сообщает РИА Новости.

Цены на яйца в российских магазинах резко выросли осенью 2023 года. В ноябре рост цен достиг 40,3 процента в годовом выражении. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что это связано со сбоем в работе правительства. По его мнению, власти «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране — нет.

Песков подчеркнул, что власти принимают «энергичные меры» на «достаточно подвижном» рынке.

«Почему говорят о том, что моментально нельзя обеспечить снижение цен — есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время», — объяснил он.

В то же время Песков выразил уверенность, что стабилизация цен прошла успешно, передает ТАСС. По его словам, роль в этом сыграл и «ускоряющий эффект» от прямой линии.

«Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом», — заключил Песков.

Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешение на поставки яиц четырем турецким предприятиям, с 8 декабря к ним добавились еще 17 поставщиков.