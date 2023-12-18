Над Великобританией нависла угроза технической рецессии

«Национальная статистическая служба Великобритании, скорее всего, подтвердит, что ВВП в третьем квартале стагнировал, но мы считаем, что существует некоторый риск пересмотра данных в меньшую сторону. Первая оценка показала, что ВВП упал, но не настолько, чтобы сбить округление, и с тех пор данные по розничным продажам были пересмотрены в сторону понижения. Для того чтобы ВВП упал на 0,1%, аналитика не потребуется найти еще больше слабых мест», — сказал он.