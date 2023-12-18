В «Руспродсоюзе» назвали сроки снижения цен на яйца

Стоимость яиц в России, вероятно, снизится после Нового года. Такой прогноз дал зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает ТАСС.

По его словам, подобная динамика ожидается, в частности, благодаря открытию импорта. Леонов отметил, что стабилизация цен прогнозируется на фоне договоренностей с торговыми сетями.

Средняя розничная стоимость десятка яиц в России преодолела отметку в 121 рубль, следует из данных ассоциации. Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время сетевые биржевые торги демонстрируют гораздо более высокие цены в связи с дефицитом объемов яйца, чем летом. Он отметил, что тогда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости. Ситуация привела к росту цен, подчеркнул Леонов.

Данные Росстата свидетельствуют о повышении стоимости куриных яиц на 4,6% за период с 5 по 11 декабря. С января 2023 года она поднялась на 46,18%.