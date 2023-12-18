В «Руспродсоюзе» назвали сроки снижения цен на яйца

Стоимость яиц в России, вероятно, снизится после Нового года. Такой прогноз дал зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает ТАСС.

По его словам, подобная динамика ожидается, в частности, благодаря открытию импорта. Леонов отметил, что стабилизация цен прогнозируется на фоне договоренностей с торговыми сетями.

Средняя розничная стоимость десятка яиц в России преодолела отметку в 121 рубль, следует из данных ассоциации. Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время сетевые биржевые торги демонстрируют гораздо более высокие цены в связи с дефицитом объемов яйца, чем летом. Он отметил, что тогда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости. Ситуация привела к росту цен, подчеркнул Леонов.

Данные Росстата свидетельствуют о повышении стоимости куриных яиц на 4,6% за период с 5 по 11 декабря. С января 2023 года она поднялась на 46,18%.

Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

Ранее доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод заявил редакции «Лента.ру», что за счет поставок яиц из Турции стоимость данной продукции в торговых точках РФ начнет демонстрировать снижение.

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