Поставки российского газа за рубеж рухнули

По итогам января-ноября 2023 года суммарные поставки российского газа за рубеж снизились на 34 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил Давыдов, речь идет о резком снижении экспорта российского газа в физическом выражении. За этот же период времени суммарные объемы экспорта нефти из России сократились на семь процентов в сравнении с показателем января-ноября 2022 года. Врио главы ФТС объяснил подобную разницу наличием альтернативных путей доставки нефти.

В целом за одиннадцать месяцев 2023 года произошло существенное изменение географии поставок российских энергоресурсов. Речь идет о перенаправлении экспорта с западного на южное и восточное направления. В итоге главными покупателями сырья стали Китай, Индия, Турция и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заключил Давыдов.