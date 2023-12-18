Бюджет Союзного государства в 2024 году вырастет почти на 40%

Парламентское собрание России и Беларуси на заседании в Москве приняло бюджет Союзного государства на 2024 год. Как отметил председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин, совместный российско-белорусский бюджет будет существенно увеличен - на 38%.

"Это говорит о том, что формат Союзного государства эффективен, начинает наполняться конкретным содержанием", - обратил внимание Володин. По его словам, такое решение потребует выработки новых форм организации работы.

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Во время обсуждения изменений в бюджет председатель ГД призвал коллег совместно взять на контроль эффективность расходования средств. "Наши страны столкнулись с санкциями, противодействием развитию, - напомнил он. - Нам мешают развиваться и делают все для этого". Несмотря на это, продолжил Володин, экономика РФ по итогам года вырастет на 3,5%, приблизительно такой же уровень роста экономики Беларуси.

"Нам со своей стороны в рамках Союзного государства надо сделать все для того, чтобы эффективно расходовался бюджетный рубль", - уверен спикер.

Как подчеркнул госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, союзный бюджет на 2024 год увеличен впервые за всю историю Союзного государства.

Доходы бюджета Союзного государства составят 6 970,1 млн российских рублей, из них немногим более 4 млн - отчисления РФ. При этом расходы бюджета Союзного государства на 2024 год составят порядка 5 722,2 млн рублей.

В пресс-службе Парламентского собрания уточнили, что средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства. В их числе - программы совершенствования объектов военной инфраструктуры. Речь об инфраструктуре, которую страны-союзницы будут совместно использовать в интересах обеспечения региональной группировки войск.

Из других направлений союзных трат - развитие пограничной безопасности РФ и Беларуси. Кроме того, средства планируется потратить на ряд совместных патриотических мероприятий - в первую очередь в память о Великой отечественной войне.

Профинансируют и технологические проекты в космической, автомобильной сфере и ряде других. В частности, речь о проекте создания группировок космических аппаратов для наблюдения за земной поверхностью и околоземного пространства.

Парламентское собрание одновременно утвердило и план работы на 2024 год. Основными направлениями будет работа с молодежью, патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование единого экономического пространства.