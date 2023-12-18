В ФРГ без санкций блокируют товары русскоговорящих бизнесменов

Согласно данным Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR), таможня ФРГ задерживает продукцию русскоговорящих предпринимателей. Это касается и товаров, которые не подпадают под ограничения, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что немецкие таможенники теперь участвуют в дискриминационной кампании местных банков, запрещающих гражданам, у которых есть российский паспорт, прибегать к открытию счетов для бизнеса.

До отправления товара в Евросоюз он проверяется таможней страны на предмет соответствия санкционных норм. Однако запрещенным к ввозу признают и тот груз, который не входит в санкционный список ЕС, говорится в публикации. Из-за нахождения товара на таможне длительное время бизнесмены лишаются средств. Отмечается, что зачастую срок годности товара подходит к концу.

Ранее таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России.