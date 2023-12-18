Экономике Китая предрекли оживление

Экономика Китая, считающаяся второй по величине после США, перейдет к послекризисному восстановлению в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз представителей Финансово-экономического управления Коммунистической партии КНР.

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Отмечается, что восстановлению китайской экономики после кризисного периода после затяжных локдаунов будет способствовать ряд факторов, включая относительно низкий уровень потребительских цен в азиатской стране, а также небольшой размер государственного долга. В совокупности эти обстоятельства, как ожидается, позволят местным регуляторным органам реализовать денежно-кредитную и фискальную политику.

Однако для перехода к более активному росту китайским властям необходимо будет решить проблему ограниченного внутреннего спроса и потребления. Именно на этом планирует сосредоточиться правительство КНР в следующем году. Другими важными направлениями экономической политики станет развитие высокотехнологических секторов, а также туристической отрасли. Еще одним ключевым направлением окажется помощь местным строительным компаниям в погашении долговых обязательств.