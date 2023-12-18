Силуанов: РФ и КНР создали необходимую расчетную инфраструктуру для торговли

Россия и Китай создали специальную расчетную инфраструктуру для взаимных торговых расчетов в национальных валютах. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

РФ и КНР создали специальную расчетную инфраструктуру для торговли
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"Для нас крайне важно, что в нашей торговле более 90% товарооборота осуществляется в национальных валютах, в китайских юанях и российских рублях, - заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. - Создана и необходима расчетная инфраструктура, которая обеспечивает взаимную торговлю".

Он добавил, что рост торговли, который происходит, "несмотря на те вызовы, турбуленции, фрагментацию мировой экономики", является следствием устойчивости экономик двух стран.

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Антон Силуанов