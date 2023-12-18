В Таиланде хотят закрыть магазины duty free

Министерство финансов Таиланда предложит правительству страны приостановить работу магазинов беспошлинной торговли duty free во всех аэропортах, при этом снизив налог на алкоголь на внутреннем рынке. Об этом сообщает тайская газета Nation.

Данные инициативы призваны увеличить поток туристов в страну и простимулировать внутренние расходы, заявил постоянный секретарь минфина Лаварон Сангснит.

«Приостановка работы магазинов беспошлинной торговли позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в магазинах duty free, — сказал Сангснит.

Еще одной предложенной министерством мерой будет снижение налогов на спиртные напитки, что, по мнению авторов проекта, позволит туристам получить доступ к напиткам по разумной цене.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января будущего года и станут постоянными.