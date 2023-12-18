Лидер турок-киприотов Татар выразил надежду на увеличение турпотока из России

Российским туристам предложили посетить Северный Кипр, куда можно добраться ежедневными рейсами из Турции. Об этом сообщил ТАСС лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра. " мы здесь будем очень рады видеть больше россиян, мы их уважаем и находимся с ними в дружественных отношениях", - сказал Татар. Он посоветовал, что российским туристам "очень просто" добраться до Северного Кипра с пересадкой в Турции. Татар обратил внимание, что если граждане РФ при поездке в Европу испытывают трудности с визовыми вопросами и регулированием авиапотока, то "с Турцией у России нет таких проблем". До этого эксперт раскрыл последствия отказа турецких отелей от all inclusive. По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, Турция обязана своим туристическим объемом именно этому виду услуг. Специалист счел, что многие отдыхающие не захотят селиться в отели с тысячами постояльцев без системы "все включено".