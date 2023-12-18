Нападения хуситов в Красном море отразились на акциях грузоперевозчиков
Акции судоходных компаний продемонстрировали рост цене. Это обусловлено ожиданием того, что нападения йеменских хуситов на контейнеровозы в Красном море повлекут за собой удорожание грузоперевозки в связи со спадом предложения, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По данным The Associated Press, через данное море проходит порядка 10% мировой торговли.
Специалисты зафиксировали рост индекса японских грузовых компаний на 5,8% и акций южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean Shipping на 10%. Ценные бумаги китайских Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping и Cosco Shipping Energy Transportation дорожали на более чем 8%.
Грузоперевозки могут подорожать, считают аналитики. Это связано с тем, что фирмы принимают решения об отмене маршрутов, пролегающих в зоне активности хуситов. В Citibank утверждают, что на альтернативные маршруты, которые огибают юг Африки, придется заложить гораздо больше времени. Как отмечается, речь идет о 10-14 днях.
Ранее компания Maersk объявила о приостановке следования судов через Красное море из-за атак хуситов. Она является крупнейшей в мире судоходной фирмой. Такой же шаг сделали другие крупные грузоперевозчики. В списке таких компаний - Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM.