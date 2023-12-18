В ЕС захотели ослабить контроль над импортом предметов роскоши из России

В Евросоюзе (ЕС) заявили о намерении ослабить контроль над импортом предметов роскоши из России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

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Кроме того, по данным источника, в Европе захотели разрешить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из РФ, при условии, что страна въезда даст на это свое согласие.

В статье, посвященной теме нового пакета санкций против России, также говорится, что о послаблении ограничений попросили несколько европейских стран. Конкретные государства не указаны, однако издание отмечает, что они не граничат с Россией.