В Тюмени нашли 432 млн рублей на строительство катка на улице Народной

В Тюмени в 2024 году будет достроен новый крытый каток на улице Народной за 432 млн рублей. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на ГУС ТО.

Так, в Тюменской области в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию 4 социальных объекта, включая каток на улице Народной. Также в следующем году начнется строительство еще одного катка на улице Судостроителей. Ранее стало известно, что на разработку проектной документации и на строительство катка на улице Народной должны потратить 432 млн рублей. Финансирование разбито на два года. В 2023 году лимит составляет 300 млн рублей, оставшаяся сумма будет перечислена в 2024 году.